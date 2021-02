Elisabetta Canalis selfie allo specchio intimo | lo scatto è una bomba

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 11 febbraio 2021)ine con una rosa in mano si mostra pensierosa davanti: lomanda in delirio i fan. Fino a qualche anno fa si riteneva che il lavoro della modella cominciasse la sua parabola discendente intorno ai 30 anni. Il lavoro sulle passerelle o davanti all’obiettivo dei fotografi è legato esclusivamente all’aspetto fisico e c’era la falsa convinzione che sinonimo di bellezza fosse la gioventù. In questi ultimi anni, complice un abbandono dei pregiudizi (una conquista sociale), si è compreso che la bellezza non ha uno standard e soprattutto non può essere ancorata a degli schemi rigidi (ad esempio si sono aperte le porte alle modelle curvy). Inoltre l’attuale cultura del corpo e della vita salutare ha permesso alle modelle e alle ...