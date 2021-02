Daydreamer, anticipazioni 11 febbraio: il sospetto di Can (Di giovedì 11 febbraio 2021) Yigit comunicherà una bella notizia a Sanem, ma Can non la prenderà affatto bene. Il ragazzo, infatti, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata di oggi 11 febbraio, avrà il sospetto che in realtà Yigit abbia un piano per portare Sanem lontano da lui. Nel frattempo, rivelerà a suo fratello Emre che il loro padre Aziz, è molto malato ed è all'estero per curarsi e non per fare un viaggio di piacere come credeva. Ovviamente, il minore dei Divit andrà su tutte le furie con suo fratello per avergli nascosto finora un'informazione così importante. Daydreamer, anticipazioni 11 febbraio: Can comunica a suo fratello Emre che il loro papà è all'estero per curarsi Can si ritroverà a dover gestire diverse situazioni. Il ragazzo dovrà cercherà di portare ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Yigit comunicherà una bella notizia a Sanem, ma Can non la prenderà affatto bene. Il ragazzo, infatti, come rivelano leinerenti la puntata di oggi 11, avrà ilche in realtà Yigit abbia un piano per portare Sanem lontano da lui. Nel frattempo, rivelerà a suo fratello Emre che il loro padre Aziz, è molto malato ed è all'estero per curarsi e non per fare un viaggio di piacere come credeva. Ovviamente, il minore dei Divit andrà su tutte le furie con suo fratello per avergli nascosto finora un'informazione così importante.11: Can comunica a suo fratello Emre che il loro papà è all'estero per curarsi Can si ritroverà a dover gestire diverse situazioni. Il ragazzo dovrà cercherà di portare ...

zazoomblog : DayDreamer – Le Ali del Sogno anticipazioni del 12 febbraio: brutto imprevisto per Emre e Leyla - #DayDreamer… - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 11 febbraio 2021 - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM riprendono la loro relazione! - redazionetvsoap : Che dire? Si amano troppo! #DayDreamer #Anticipazioni - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dal 15 al 19 febbraio 2021: Can e Sanem si dicono addio per sempre. Yigit ce l'ha fatta! -