Covid, gaffe sui gay: "Omosessuali categoria a rischio". Asl di La Spezia si scusa (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Mi scuso per l'errore con la comunità Rainbow ligure" . Lo ha detto il direttore generale dell'Asl5 Paolo Cavagnaro. Il numero uno dell'azienda sanitaria di La Spezia ha così risposto alla richiesta... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Mi scuso per l'errore con la comunità Rainbow ligure" . Lo ha detto il direttore generale dell'Asl5 Paolo Cavagnaro. Il numero uno dell'azienda sanitaria di Laha così risposto alla richiesta...

AdornatoAntonio : RT @romatoday: 'Chi ha avuto il Covid non può entrare in #campidoglio': gaffe sul modulo da firmare per i consiglieri - GHERARDIMAURO1 : RT @romatoday: 'Chi ha avuto il Covid non può entrare in #campidoglio': gaffe sul modulo da firmare per i consiglieri - Affaritaliani : “Comportamento a rischio Covid-19”. Altra gaffe del ministero di Speranza - romatoday : 'Chi ha avuto il Covid non può entrare in #campidoglio': gaffe sul modulo da firmare per i consiglieri - Lanf040264 : #Coronavirus, Gaffe sui gay Asl #liguria si scusa: 'Omosessuali categoria a rischio'. Dopo le proteste è facile s… -