Covid e scuola, i sindaci: "Per ora nessun allarme ma confronto sarà continuo" (Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – nessuno stop alla didattica in presenza. Almeno per il momento. Se l'arrivo del maltempo (leggi qui) ha suggerito al sindaco Clemente Mastella di tenere le scuole chiuse fino a tutto mercoledì prossimo, la situazione epidemiologica non determinerà ulteriori stop. E' quanto emerso dalla riunione tra sindaci convocata da Mastella e tenutasi nella mattinata odierna. Tra i presenti, le fasce tricolori Mario Pepe (San Giorgio del Sannio), Michele Napoletano (Airola) e Franco Damiano (Montesarchio) e i rappresentanti dei comuni di Foglianise e Cerreto Sannita. In collegamento, invece, hanno fatto sentire la propria voce gli amministratori di Sant'Agata dei Goti, Frasso Telesino e Telese Terme. "Abbiamo deciso di agire in sintonia con una sorta di convocazione permanente" – ha spiegato Mastella a margine della riunione.

