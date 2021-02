Covid - 19: l'Unità di Crisi pubblica i dati dei singoli territori e fa appello alle Prefetture (Di giovedì 11 febbraio 2021) Covid - 19, aumentano i contagi nelle scuole: scattano le chiusure 10 febbraio 2021 Covid - 19: due decessi e altri contagi in otto comuni salernitani 10 febbraio 2021 Covid - 19, caso positivo alla ... Leggi su salernotoday (Di giovedì 11 febbraio 2021)- 19, aumentano i contagi nelle scuole: scattano le chiusure 10 febbraio 2021- 19: due decessi e altri contagi in otto comuni salernitani 10 febbraio 2021- 19, caso positivo alla ...

AlessioGiorgi : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… - ArmandoTerminio : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… - Marlfix : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… - FranceskoNew : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… - Libero672 : RT @AvvocatoGuerra: 2000 studenti contagiati da #Covid e 29 focolai scolastici registrati in Campania negli ultimi 7 giorni dopo l'apertura… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Unità Covid - 19: l'Unità di Crisi pubblica i dati dei singoli territori e fa appello alle Prefetture

... l'Unità di Crisi della Campania che ha inviato alle Prefetture la relazione tecnica campana al fine di promuovere provvedimenti idonei a contenere la diffusione del Covid - 19 in ogni singolo ...

Covid,19: 1.694 nuovi contagi e 12 decessi, di cui 12 nelle ultime 48 ore

Covid - 19: l'Unità di Crisi pubblica i dati dei singoli territori e fa appello alle Prefetture 11 febbraio 2021 Covid - 19: docente positivo al Focaccia di Salerno, scuole chiuse a Fisciano 11 ...

Coronavirus: in Gb 678 nuovi decessi, superati i 13,5 mln di vaccinati Affaritaliani.it ... l'di Crisi della Campania che ha inviato alle Prefetture la relazione tecnica campana al fine di promuovere provvedimenti idonei a contenere la diffusione del- 19 in ogni singolo ...- 19: l'di Crisi pubblica i dati dei singoli territori e fa appello alle Prefetture 11 febbraio 2021- 19: docente positivo al Focaccia di Salerno, scuole chiuse a Fisciano 11 ...