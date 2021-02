Covid-19, focolaio con variante inglese in scuole del Milanese: tre istituti chiusi (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Ieri pomeriggio ATS Milano ha comunicato che, dall'analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati nella scuola materna Munari e nella scuola elementare Marco Polo di Ospiate" a Bollate, nel Milanese, "è emersa la presenza della variante "inglese" del Covid-19". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 febbraio 2021) "Ieri pomeriggio ATS Milano ha comunicato che, dall'analisi genotipica di alcuni dei 59 tamponi positivi rilevati nella scuola materna Munari e nella scuola elementare Marco Polo di Ospiate" a Bollate, nel, "è emersa la presenza della" del-19". L'articolo .

Focolaio di variante inglese Covid a scuola , il Comune chiude un asilo e una primaria: accade a Bollate, in provincia di Milano, dove sono stati rilevati quattro casi di variante inglese nel focolaio ...

A Viggiù trovata la 'variante inglese', appello del sindaco per la collaborazione allo screening

A Viggiù, dove in questi giorni si è verificato un focolaio di Covid - 19 che ha costretto a chiudere le scuole, è stata trovata la 'variante inglese' del virus. Lo ha comunicato oggi il sindaco Emanuela Quintiglio che ha lanciato un appello a tutte ...

Focolaio Covid in geriatria Rovigo, esposto in Procura Agenzia ANSA Coronavirus, bollettino 11 febbraio. Rsa ciociara da primato regionale: vaccinazione ultimata e vaccinato più longevo

In provincia di Frosinone, stando al bollettino Covid diramato dalla Asl oggi giovedì 11 febbraio ... è in lieve crescita ma rimane sotto 1. Diminuiscono i focolai, i tassi di occupazione di posti ...

Covid-19: raggiunti i 400 decessi in provincia di Rovigo, 7358 persone già vaccinate

[CORONAVIRUS] Nelle strutture residenziali extra ospedaliere l’emergenza Covid-19 è quasi terminata, in provincia di Rovigo ci sono ancora 910 positivi, 48 nelle ultime 24 ore, incidenza sui test effe ...

