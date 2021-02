Claudia ha perso la sua battaglia: e con lei la sua bambina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il dramma di una giovane madre strappata via all’affetto dei suoi cari e della sua piccola bambina che non rivedrà più. Claudia ha perso la sua lunga battaglia contro la malattia, ha perso ogni speranza, la vita le ha detto no. Ancora un no, dopo lo strazio della malattia, la scoperta di quel male che covava dentro di lei. La vita non le ha concesso altro. Due anni di dura battaglia, alla quale la donna, 38enne di Pontedera non si era mai sottratta. Ha fatto il possibile per vivere e restare insieme alla sua piccola, a suo marito ed a tutti quelli che le volevano davvero bene. Ma non è stato abbastanza, la malattia ha vinto, purtroppo, come troppo spesso succede. Ora la sua famiglia è distrutta. Sua figlia crescerà senza una madre, senza una madre attenta e ... Leggi su chenews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il dramma di una giovane madre strappata via all’affetto dei suoi cari e della sua piccolache non rivedrà più.hala sua lungacontro la malattia, haogni speranza, la vita le ha detto no. Ancora un no, dopo lo strazio della malattia, la scoperta di quel male che covava dentro di lei. La vita non le ha concesso altro. Due anni di dura, alla quale la donna, 38enne di Pontedera non si era mai sottratta. Ha fatto il possibile per vivere e restare insieme alla sua piccola, a suo marito ed a tutti quelli che le volevano davvero bene. Ma non è stato abbastanza, la malattia ha vinto, purtroppo, come troppo spesso succede. Ora la sua famiglia è distrutta. Sua figlia crescerà senza una madre, senza una madre attenta e ...

