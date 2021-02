Cinema | teatri e palestre | le Regioni chiedono la riapertura dal prossimo Dpcm

Adnkronos : .@GassmanGassmann: '#Draghi verifichi con urgenza possibile riapertura #cinema e #teatri'' - Adnkronos : L'appello di #MoniOvadia a Draghi: ''I #cinema e i #teatri devono riaprire subito!'' - IlContiAndrea : #Amadeus 'Se avere un Ariston vuoto può accendere una luce sul tema dei teatri e dei cinema noi siamo felici. I tea… - aliciasbb : RT @Adnkronos: L'appello di #MoniOvadia a Draghi: ''I #cinema e i #teatri devono riaprire subito!'' - fulvio_didio : RT @Adnkronos: L'appello di #MoniOvadia a Draghi: ''I #cinema e i #teatri devono riaprire subito!'' -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema teatri

Lei deve pragmaticamente e concretamente capire che il valore di una comunità nazionale dipende dalla sua cultura quindi riapriredeve essere fatto per la salute dell'intera comunità ...Centonove. Tanti sono i giorni trascorsi da quando il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, come tutti ie iitaliani, è stato obbligato a chiudere i battenti per la seconda ondata pandemica. Da quel 26 ottobre 2020 il Coronavirus vieta inesorabilmente l'accesso del pubblico in sala , ma ...Genova - Con la Liguria in zona gialla, i musei hanno riaperto al pubblico. Teatri e cinema, però, sono rimasti chiusi, lasciando ancora a casa migliaia di lavoratori. Per questo, Emergenza Spettacolo ...I concerti a firma Valdano Jazz e Associazione Musicisti Aretini, come le produzioni di Valdarno Culture e le interviste con gli ospiti di Abbecedario del Reale, curato da MACMA, sono ancora disponibi ...