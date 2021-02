Chi l’ha visto, Federica Sciarelli non ci sta: duro sfogo in diretta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Federica Sciarelli non ci sta e sbotta nella puntata di “Chi l’ha visto”: “Imbecille”, ecco le parole della conduttrice Chi l’ha visto? è un programma televisivo dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti. La trasmissione va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai 3 ed è storicamente condotta da Federica L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 11 febbraio 2021)non ci sta e sbotta nella puntata di “Chi”: “Imbecille”, ecco le parole della conduttrice Chi? è un programma televisivo dedicato alla ricerca di persone scomparse e ai misteri insoluti. La trasmissione va in onda ogni mercoledì in prima serata su Rai 3 ed è storicamente condotta daL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - Noiconsalvini : ?? Rita Dalla Chiesa: 'Asset italiani svenduti alle potenze estere? Sono molto arrabbiata. Chi ha permesso che vende… - AndreaOrlandosp : Stasera Salvini in Tv mi ha corretto sulla pronuncia della parola flat tax, sicuramente conosce l’inglese meglio d… - lamaschera4 : RT @LuceForte2: Chi ha percepito l'emergenza in atto e l'urgenza di esprimersi per urlargli in faccia i ns principi in quella che è l'ultim… - GabryContessa : . (titoli ad effetto ??) chi l'ha detto? io non me lo sarei mai aspettata da Mori ... ???? ?? ?? . -

Ultime Notizie dalla rete : Chi l’ha Serie A: Juventus superfavorita contro la Roma il ko in coppa Italia non pesa sull'Inter: «2» fisso al Franchi Fortune Italia