Ascolti TV | Mercoledì 10 febbraio 2021. Vince la Coppa Italia (20.5%), bene Sciarelli (11.5%), Ferilli in replica al 9.1%, La Caserma 7%, cresce IGT (5.8%) (Di giovedì 11 febbraio 2021) Atalanta-Napoli Nella serata di ieri, Mercoledì 10 febbraio 2021, su Rai1 la semifinale di Coppa Italia Atalanta-Napoli ha conquistato 5.591.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5, in replica, L’Amore Strappato ha incollato davanti al video 2.090.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 La Caserma ha interessato 1.686.000 spettatori (7%). Su Italia1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha raccolto 1.791.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.584.000 spettatori con l’11.5% (presentazione a 2.237.000 e l’8%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale totalizza un a.m. di 872.000 spettatori (3.8%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 699.000 spettatori con il 2.8%. Su ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Atalanta-Napoli Nella serata di ieri,10, su Rai1 la semifinale diAtalanta-Napoli ha conquistato 5.591.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale5, in, L’Amore Strappato ha incollato davanti al video 2.090.000 spettatori con uno share del 9.1%. Su Rai2 Laha interessato 1.686.000 spettatori (7%). Su1 The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo ha raccolto 1.791.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? è seguito da 2.584.000 spettatori con l’11.5% (presentazione a 2.237.000 e l’8%). Su Rete4 StaseraSpeciale totalizza un a.m. di 872.000 spettatori (3.8%). Su La7 TgLa7 Speciale ha registrato 699.000 spettatori con il 2.8%. Su ...

