Alitalia, tutti i miei dubbi sul salvataggio (Di venerdì 12 febbraio 2021) Intanto sono contento che il mio articolo abbia suscitato un dibattito anche acceso; io stesso pensavo che esso non avrebbe certo incontrato unanimità di consensi, ma mi sembra che sia peraltro opportuno che su certi temi si discuta di più, senza dar nulla per scontato. L'Alitalia è mai stata una vera impresa? I mali della società non sono cominciati di recente, ma sono presenti da molti decenni. Semplificando forse un poco, si può affermare che l'azienda ha retto sino a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

