Alfonso Signorini querela un altro ex gieffino (Di venerdì 12 febbraio 2021) Alfonso Signorini pare abbia querelato Stefano Bettarini dopo che Mediaset ha proceduto con una diffida per dichiarazioni lesive e diffamatorie sul GF Vip. Sembra però che i provvedimenti legali non siano finiti qui. Stando a quello che ha riportato Giuseppe Candela su Dagospia, il conduttore del Grande Fratello Vip avrebbe intenzione di denunciare anche un altro ex gieffino, Salvo Veneziano. “Denuncia in arrivo per Salvo? Nei giorni scorsi Dagospia ha anticipato la decisione di Mediaset di diffidare Stefano Bettarini dopo gli attacchi al Grande Fratello Vip e al conduttore Alfonso Signorini. Il direttore di Chi avrebbe deciso di sporgere personalmente querela, aggiungiamo che gira voce che avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali anche per un ... Leggi su biccy (Di venerdì 12 febbraio 2021)pare abbiato Stefano Bettarini dopo che Mediaset ha proceduto con una diffida per dichiarazioni lesive e diffamatorie sul GF Vip. Sembra però che i provvedimenti legali non siano finiti qui. Stando a quello che ha riportato Giuseppe Candela su Dagospia, il conduttore del Grande Fratello Vip avrebbe intenzione di denunciare anche unex, Salvo Veneziano. “Denuncia in arrivo per Salvo? Nei giorni scorsi Dagospia ha anticipato la decisione di Mediaset di diffidare Stefano Bettarini dopo gli attacchi al Grande Fratello Vip e al conduttore. Il direttore di Chi avrebbe deciso di sporgere personalmente, aggiungiamo che gira voce che avrebbe deciso di ricorrere alle vie legali anche per un ...

