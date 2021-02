Agnelli-Conte, nessuna sanzione: la Figc ha visto nulla e gli spettatori solo qualcosa (anche perché le immagini sono della Juventus) (Di giovedì 11 febbraio 2021) nessuna sanzione. Ma neppure nessuna spiegazione. Nel referto del giudice sportivo su Juventus-Inter di Coppa Italia non c’è una riga sul parapiglia fra panchina e tribuna nell’intervallo e alla fine del match. Il dito medio di Conte, gli insulti di Agnelli, le provocazioni dei dirigenti bianconeri e le reazioni di quelli nerazzurri: come non fosse successo mai nulla. Dovremo aspettare gli esiti di un’inchiesta aperta dalla Procura Figc. Ma che cosa sappiamo davvero dello scontro Agnelli-Conte, un duello rusticano come ce ne sono a migliaia nei campetti di periferia, una lite di calcio che però è si è trasformata in un caso nazionale? Ufficialmente nulla, visto che nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021). Ma neppurespiegazione. Nel referto del giudice sportivo su-Inter di Coppa Italia non c’è una riga sul parapiglia fra panchina e tribuna nell’intervallo e alla fine del match. Il dito medio di, gli insulti di, le provocazioni dei dirigenti bianconeri e le reazioni di quelli nerazzurri: come non fosse successo mai. Dovremo aspettare gli esiti di un’inchiesta aperta dalla Procura. Ma che cosa sappiamo davvero dello scontro, un duello rusticano come ce nea migliaia nei campetti di periferia, una lite di calcio che però è si è trasformata in un caso nazionale? Ufficialmenteche nel ...

