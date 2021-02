Aborto farmacologico Ru486, l'Abruzzo spinge per l'uso solo in ospedale (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma - L'Aborto farmacologico torna a dividere le Regioni. Contrariamente alle linee guida emanate lo scorso agosto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che annullavano l'obbligo di ricovero per tre giorni, l'Abruzzo ha inviato alle sue Asl una circolare in cui si raccomanda che l'interruzione farmacologica di gravidanza si faccia preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari. Un provvedimento, come ha spiegato l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che "si è reso necessario alla luce delle modifiche dello scorso agosto". Nelle indicazioni terapeutiche dei prodotti utilizzati "è previsto che le donne debbano poter disporre nella stessa sede di strutture mediche adeguate, così da poter far fronte ad eventuali effetti collaterali. Condizione - spiega - che spesso non si verifica nelle nostre sedi ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 11 febbraio 2021) Roma - L'torna a dividere le Regioni. Contrariamente alle linee guida emanate lo scorso agosto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che annullavano l'obbligo di ricovero per tre giorni, l'ha inviato alle sue Asl una circolare in cui si raccomanda che l'interruzione farmacologica di gravidanza si faccia preferibilmente in ambito ospedaliero e non presso i consultori familiari. Un provvedimento, come ha spiegato l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che "si è reso necessario alla luce delle modifiche dello scorso agosto". Nelle indicazioni terapeutiche dei prodotti utilizzati "è previsto che le donne debbano poter disporre nella stessa sede di strutture mediche adeguate, così da poter far fronte ad eventuali effetti collaterali. Condizione - spiega - che spesso non si verifica nelle nostre sedi ...

