Vaccini over 80 in provincia di Napoli. Il direttore Asl: "No all'obbligo ma senso del dovere" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inizia la campagna vaccinale per gli over 80 residenti nel territorio dell'Asl Napoli 2 Nord, una vasta e popolosa area della provincia partenopea che va dai Campi Flegrei (isola d'Ischia compresa) all'hinterland fra Giugliano, Frattamaggiore e Acerra. L'azienda sanitaria ha richiesto collaborazione ai Comuni di tutto il territorio per aprire chiese, monumenti, palestre e distretti L'articolo proviene da Inews.it.

