Uomini e Donne, Sophie Codegoni sceglie il meno favorito e divide il pubblico (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la la scelta di Davide Donadei, a Uomini e Donne è stata registrata anche la scelta di Sophie Codegoni, che è stata del tutto inaspettata. Le anticipazioni del programma di Maria De Filippi relative alla puntata registrata il 9 febbraio 2021, infatti, sono ricche di momenti emozionanti e colpi di scena. In particolare, sappiamo che la bella Sophie ha scelto proprio il meno favorito tra i due due corteggiatori, ovvero Matteo Ranieri. Grande è stata invece la delusone dell’altro corteggiatore, Giorgio Di Bonaventura. Presente alla scelta della Codegoni, anche l’ultima coppia nata al trono classico prima del giorno della nuova scelta. Vediamo cosa è successo nel dettaglio! Sophie Codegoni sceglie tra ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo la la scelta di Davide Donadei, aè stata registrata anche la scelta di, che è stata del tutto inaspettata. Le anticipazioni del programma di Maria De Filippi relative alla puntata registrata il 9 febbraio 2021, infatti, sono ricche di momenti emozionanti e colpi di scena. In particolare, sappiamo che la bellaha scelto proprio iltra i due due corteggiatori, ovvero Matteo Ranieri. Grande è stata invece la delusone dell’altro corteggiatore, Giorgio Di Bonaventura. Presente alla scelta della, anche l’ultima coppia nata al trono classico prima del giorno della nuova scelta. Vediamo cosa è successo nel dettaglio!tra ...

ItaliaViva : Il governo presieduto da Renzi era composto da metà ministri donne e metà uomini, nel nostro partito i ruoli apical… - PagellaPolitica : Secondo @meb, il governo guidato da @matteorenzi tra il 2014 e il 2016 è stato il «primo» e «l’unico ad avere metà… - carlosibilia : #Ndrangheta e malaffare, 160 arresti in tutta Italia. Oltre 750 agenti della @poliziadistato impegnati nella maxi o… - GiuseppeporroIt : Giulia Cavaglià ha ritrovato l'amore in un ex corteggiatore di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta… - itsdreena : RT @alicemanfrenuzz: ora lo dico: è giustissimo chiedere la fine degli insulti verso tutti ma dove eravate quando alle oppiners auguravano… -