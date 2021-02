Uomini e Donne | La Segnalazione Su Nicole Vinti!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) AVinti non è passata di certo inosservata. La dama ha ricevuto unaimportante, da parte di un’ex cavaliere!Vinti, dama del Trono Over ha colpito Armando Incarnato e Carlo! Nelle puntate che stanno andando in onda attualmente di, al centro della scena, c’è il triangolo formato da Carlo,ed Armando. Incarnato non ha mai nascosto l’interesse per questa bellissima e raffinata signora, anche se a volte si esprime in maniera abbastanza colorita. Ultimamente però la protagonista in questione, ha espressamente dichiarato di voler frequentare Carlo, perchè teme in qualche maniera che Armando sia troppo personaggio e che tenda a fare gli show al ...