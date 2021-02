Uno vale tutti

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) E dunque, alla fine, l’operazione coi suoi l’ha fatta Grillo, sconfessione vivente e rumorosa dell’“unouno”. Paradigmatica, più che di un tabù infranto, che è stato già infranto da tempo, del fatto che la politica è capacità di osare: lotta, polvere, rischio, insomma, stando ai classici, “sangue e merda”. In una parola: leadership. Che, in questo caso, si manifesta nella capacità di dare una nuova bandiera a un Movimento che, nel tempo, ha rinunciato a tutte le bandiere – l’elenco è sterminato - fino a perdersi nella gestione del potere in un Palazzo chiuso come una scatola di tonno: bandiera che prende la forma di un ministero per la transizione ambientale, che dovrebbe accorpare sviluppo e ambiente sul modello francese. Richiesta accolta da Draghi che in tal modo ha fornito un appiglio simbolico per consentire di indire il voto su Rousseau e dire che “le ...

NicolaPorro : A Di Martedì, il direttore de @ilgiornale, @alesallusti, incalza il capo politico del M5s, #VitoCrimi, sul vecchio… - La7tv : #dimartedi Botta e risposta tra Vito #Crimi (M5S) e Alessandro #Sallusti (Il Giornale): 'Sono sempre convinto che u… - ilriformista : -Sembra che #Grillo voti 'No' a #Draghi. -Ovvio, Draghi mica è uno che vale uno La vignetta di @SergioStaino per… - LucianoBianch63 : RT @europapalia: #Crimi: 'la consultazione su #Rousseau è temporaneamente sospesa”. Uno vale Uno? Qualcuno ci crede ancora? Davvero? #10fe… - iMoliere : Ora ho capito cosa intendeva @beppe_grillo con uno vale uno. Un Ministero vale un Movimento. #Rousseau #IoVotoNO… -

