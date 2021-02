UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 11 e venerdì 12 febbraio 2021 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) anticipazioni puntata 1123 di Una VITA di giovedì 11 e venerdì 12 febbraio 2021: Marcia riesce a calmare il marito Santiago e lo convince a non andare contro Felipe. Nel quartiere di Acacias si mormora che Susana si sia recata al circolo con Armando e abbia ballato insieme a lui di fronte a tutti, rendendo così pubblica la loro storia! Marcia promette a Santiago che rispetterà i propri obblighi matrimoniali. Santiago e Marcia / Una VITA (foto Boomerang tv)Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di mercoledì 10 febbraio 2021)1123 di Unadi11 e12: Marcia riesce a calmare il marito Santiago e lo convince a non andare contro Felipe. Nel quartiere di Acacias si mormora che Susana si sia recata al circolo con Armando e abbia ballato insieme a lui di fronte a tutti, rendendo così pubblica la loro storia! Marcia promette a Santiago che rispetterà i propri obblighi matrimoniali. Santiago e Marcia / Una(foto Boomerang tv)Una: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

