Toscani paga caro per gli insulti a Gasparri | ecco quanto dovrà sborsare E lui | «Non ritiro una parola»

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Olivierorisarcire con quindicimila euro Maurizioper le espressioni utilizzate durante una trasmissione radiofonica. A deciderlo il giudice Cecilia Pratesi del Tribunale Civile di Roma. I fatti si riferiscono al gennaio 2016 quandoformulò una serie di commenti critici sulle posizioni espresse in una precedente puntata dal senatoresulla maternità surrogata. L’esponente di Forza Italia aveva detto: «Quello che Elton John ha fatto è uno schifo. È una vergogna… con l’utero in affitto si arriva facilmente all’eugenetica e al nazismo… quello che ha fatto è l’egoismo di un ricco arrogante che ha sfruttato la disperazione del prossimo… Elton John è un grande artista, se viene a Sanremo, si limiti a cantare e non faccia il guru dell’utero in affitto». Le frasi di ...

Per i suoi insulti, Oliviero Toscani paga. E anche parecchi: 15mila euro circa a Maurizio Gasparri. Già, questa volta la causa non era con Matteo Salvini, sempre al centro degli improperi del fotografo, ma con l'esponente ... "Non ritiro una parola di quello che ho detto: se per dire quello che pensi devi pagare, io pago. I soldi servono a dire la verità". Così all'Adnkronos Oliviero Toscani, commentando la decisione del Tribunale. Oliviero Toscani dovrà risarcire con quindicimila euro Maurizio Gasparri per le espressioni utilizzate durante una trasmissione radiofonica.