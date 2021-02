TikTok, 10 profili a tema gaming che dovresti seguire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) TikTok è un social straordinario, che ha rivoluzionato completamente il modo di proporsi al mondo. A differenza di altre piattaforme, è meno legato ad un tipo di immagine patinata e poco realistica. I video di TikTok sono brevi e devono essere incisivi, spiritosi, diciamo geniali per poter emergere tra i tanti profili a disposizione. Io seguo questi profili per diversi motivi. Alcuni perché sono una fonte preziosa di notizie sul mondo dei videogiochi, altri mi regalano botte di nostalgia pazzesche e altri mi divertono moltissimo. @kmzwisolation Qui c'è del genio puro. Questo ragazzo interpreta alla perfezione, camminando per le strade di Tokyo, il personaggio di un videogame I movimenti, i suoni, l'interazione con gli NPC. Ha anche un canale YouTube al quale consiglio caldamente di dare un'occhiata. @madmorph In ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è un social straordinario, che ha rivoluzionato completamente il modo di proporsi al mondo. A differenza di altre piattaforme, è meno legato ad un tipo di immagine patinata e poco realistica. I video disono brevi e devono essere incisivi, spiritosi, diciamo geniali per poter emergere tra i tantia disposizione. Io seguo questiper diversi motivi. Alcuni perché sono una fonte preziosa di notizie sul mondo dei videogiochi, altri mi regalano botte di nostalgia pazzesche e altri mi divertono moltissimo. @kmzwisolation Qui c'è del genio puro. Questo ragazzo interpreta alla perfezione, camminando per le strade di Tokyo, il personaggio di un videogame I movimenti, i suoni, l'interazione con gli NPC. Ha anche un canale YouTube al quale consiglio caldamente di dare un'occhiata. @madmorph In ...

