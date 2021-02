The Walking Dead , al via le riprese dell’ultima stagione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La produzione ha rivelato che le riprese dell’undicesima e ultima stagione della serie zombie di successo, The Walking Dead, sono iniziate questa settimana. L’8 febbraio, l’account Twitter ufficiale di The Walking Dead ha condiviso una prima foto del set con la didascalia “il primo giorno dell’ultima stagione di #TWD“. L’immagine mostra un mulino a vento bruciato ad Alexandria, apparentemente lasciato in rovina. La stagione 10 ha visto Beta guidare un’orda di walker (zombie per intenderci) e Whispers nella città. La stagione 11 molto probabilmente si concentrerà sulle conseguenze della guerra dei Whisper che è stata al centro della stagione 10. Nel settembre 2020, AMC ha confermato che lo show ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La produzione ha rivelato che ledell’undicesima e ultimadella serie zombie di successo, The, sono iniziate questa settimana. L’8 febbraio, l’account Twitter ufficiale di Theha condiviso una prima foto del set con la didascalia “il primo giornodi #TWD“. L’immagine mostra un mulino a vento bruciato ad Alexandria, apparentemente lasciato in rovina. La10 ha visto Beta guidare un’orda di walker (zombie per intenderci) e Whispers nella città. La11 molto probabilmente si concentrerà sulle conseguenze della guerra dei Whisper che è stata al centro della10. Nel settembre 2020, AMC ha confermato che lo show ...

