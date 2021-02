‘Supermercato della droga’ in casa: ecco cosa nascondeva il pusher 20enne (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Era ancora a letto il 20enne, residente a Guidonia, quando ha sentito bussare insistentemente alla porta della sua abitazione. Gli è bastata una manciata di secondi per capire che era ormai nei guai quando ha realizzato che, alla porta, non c’erano i soliti compratori, ma numerosi Carabinieri della Stazione di Tivoli pronti per effettuare una perquisizione. Leggi anche: Roma, controlli a tappeto sul territorio: scattano diverse multe, tra cui 5 prostitute Nella sua abitazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno rinvenuto un vero e proprio “supermercato” della droga: 150 grammi tra cocaina, hashish e marijuana già suddivise in dosi per essere vendute nel mercato illegale. Oltre alle dosi, i Carabinieri hanno trovato diverse banconote contraffatte oltre a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Era ancora a letto il, residente a Guidonia, quando ha sentito bussare insistentemente alla portasua abitazione. Gli è bastata una manciata di secondi per capire che era ormai nei guai quando ha realizzato che, alla porta, non c’erano i soliti compratori, ma numerosi CarabinieriStazione di Tivoli pronti per effettuare una perquisizione. Leggi anche: Roma, controlli a tappeto sul territorio: scattano diverse multe, tra cui 5 prostitute Nella sua abitazione, i Carabinieri del Nucleo Operativo e RadiomobileCompagnia di Tivoli hanno rinvenuto un vero e proprio “supermercato”droga: 150 grammi tra cocaina, hashish e marijuana già suddivise in dosi per essere vendute nel mercato illegale. Oltre alle dosi, i Carabinieri hanno trovato diverse banconote contraffatte oltre a ...

