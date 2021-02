Recovery, via libera Parlamento Europeo: Lega vota sì (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Via libera a grande maggioranza da parte del Parlamento Europeo al regolamento sulla Recovery and Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu. Lo annuncia il presidente David Sassoli, aprendo i lavori odierni della plenaria a Bruxelles. Su 685 votanti, 582 hanno votato a favore, 40 contro e 69 si sono astenuti. Il gruppo Identità e Democrazia si spacca in tre. I ‘sovranisti’ o nazionalisti che dir si voglia si dividono tra favorevoli, contrari e astenuti per linee geografiche, secondo i rispettivi interessi nazionali. Tra i favorevoli al regolamento ci sono tutti i 28 eurodeputati della Lega, incluso Vincenzo Sofo, noto per il Legame sentimentale con Marion Maréchal-Le Pen. Ha votato a favore anche l’ex leghista pugliese Andrea ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Viaa grande maggioranza da parte delal regolamento sullaand Resilience Facility, cuore di Next Generation Eu. Lo annuncia il presidente David Sassoli, aprendo i lavori odierni della plenaria a Bruxelles. Su 685nti, 582 hannoto a favore, 40 contro e 69 si sono astenuti. Il gruppo Identità e Democrazia si spacca in tre. I ‘sovranisti’ o nazionalisti che dir si voglia si dividono tra favorevoli, contrari e astenuti per linee geografiche, secondo i rispettivi interessi nazionali. Tra i favorevoli al regolamento ci sono tutti i 28 eurodeputati della, incluso Vincenzo Sofo, noto per ilme sentimentale con Marion Maréchal-Le Pen. Hato a favore anche l’ex leghista pugliese Andrea ...

