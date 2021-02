Qui Radio Colle, il Quirinale ricorda ai partiti l’articolo 92 della Costituzione: i ministri del Governo li fanno Draghi e Mattarella (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una volta andavano d’amore e d’accordo e qualsiasi cosa il Quirinale chiedesse dal PD si rispondeva “obbedisco”. Ora non è più così. Qualcosa si è incrinato nei rapporti tra Quirinale e Nazareno. Il casus belli è l’ingresso della Lega nel nascituro Governo Draghi. Tra i dem, infatti, noncuranti dell’appello alla nazione del Colle continuano i maldipancia al solo sentir nominare Matteo Salvini, tanto che c’è stato persino qualche tentativo, mediante fughe di notizie orchestrate ad arte, di far saltare l’operazione. Al Quirinale però non è che sono nati ieri e non stanno affatto prendendo bene certi atteggiamenti e distinguo da parte dei partiti. Soprattutto perché, si dice, “c’è chi vorrebbe far uscire Salvini dal perimetro del Governo ... Leggi su tpi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Una volta andavano d’amore e d’accordo e qualsiasi cosa ilchiedesse dal PD si rispondeva “obbedisco”. Ora non è più così. Qualcosa si è incrinato nei rapporti trae Nazareno. Il casus belli è l’ingressoLega nel nascituro. Tra i dem, infatti, noncuranti dell’appello alla nazione delcontinuano i maldipancia al solo sentir nominare Matteo Salvini, tanto che c’è stato persino qualche tentativo, mediante fughe di notizie orchestrate ad arte, di far saltare l’operazione. Alperò non è che sono nati ieri e non stanno affatto prendendo bene certi atteggiamenti e distinguo da parte dei. Soprattutto perché, si dice, “c’è chi vorrebbe far uscire Salvini dal perimetro del...

