“Mi piace lui”. Matilde Brandi vuota il sacco: è uno del GF Vip a far brillare i suoi occhi dopo l’addio del marito (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Come sempre Casa Chi regala grandi emozioni, questa è la volta di Matilde Brandi, che dopo averci sciorinato da poco del flirt avvenuto tra due (ormai ex) vipponi del GF Vip all’insaputa di tutti, è pronta a nuovissime e grandi rivelazioni. Il flirt di cui abbiamo accennato è quello tra Myriam Catania e Mario Ermito. Matilde Brandi dopo essere stata prontamente interrogata sulla presunta liaison tra Mario Ermito e Myriam Catania, ha dichiarato: “Ma troviamo un marito per la Brandi! Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare, il Grande Fratello mi deve far ri-fidanzare!“. Altri scoop in arrivo, pronti?! (Continua dopo le foto) Bersagliata di domande per quanto riguarda i presunti nuovi corteggiatori, Matilde ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Come sempre Casa Chi regala grandi emozioni, questa è la volta di, cheaverci sciorinato da poco del flirt avvenuto tra due (ormai ex) vipponi del GF Vip all’insaputa di tutti, è pronta a nuovissime e grandi rivelazioni. Il flirt di cui abbiamo accennato è quello tra Myriam Catania e Mario Ermito.essere stata prontamente interrogata sulla presunta liaison tra Mario Ermito e Myriam Catania, ha dichiarato: “Ma troviamo unper la! Il Grande Fratello mi ha fatto lasciare, il Grande Fratello mi deve far ri-fidanzare!“. Altri scoop in arrivo, pronti?! (Continuale foto) Bersagliata di domande per quanto riguarda i presunti nuovi corteggiatori,...

