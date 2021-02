Mascherina, lo spot che invita a indossarla con i supereroi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da supereroi mascherati a personaggi dei film più popolari “Mascherinati” (ovvero, coperti da una Mascherina): è questa la trovata con cui il Center for Disease Control and Prevention americano (Centro di controllo e prevenzione malattie), in collaborazione con WarnerMedia e Ad Council, punta a convincere il grande pubblico, quello amante dei blockbuster cinematografici, a coprirsi il volto, per compiere imprese non necessariamente epiche, ma anche e soprattutto quelle di tutti i giorni in epoca di Covid. «Torniamo a fare le nostre cose preferite, qualunque esse siano. Rallenta la diffusione. Mettiti la Mascherina, America» Al riguardo è stato realizzato uno spot di 30 secondi che mette assieme alcuni degli spezzoni più memorabili dei film della WarnerMedia, in chiave però rivisitata: tutti i ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Damascherati a personaggi dei film più popolari “ti” (ovvero, coperti da una): è questa la trovata con cui il Center for Disease Control and Prevention americano (Centro di controllo e prevenzione malattie), in collaborazione con WarnerMedia e Ad Council, punta a convincere il grande pubblico, quello amante dei blockbuster cinematografici, a coprirsi il volto, per compiere imprese non necessariamente epiche, ma anche e soprattutto quelle di tutti i giorni in epoca di Covid. «Torniamo a fare le nostre cose preferite, qualunque esse siano. Rallenta la diffusione. Mettiti la, America» Al riguardo è stato realizzato unodi 30 secondi che mette assieme alcuni degli spezzoni più memorabili dei film della WarnerMedia, in chiave però rivisitata: tutti i ...

MarioMarple : @GiovaQuez ?????? ma la stretta di mano finale con successivo tocco della faccia e mascherina è uno spot anticovid fan… - AlbertodaSomma : RT @MinutemanItaly: C’han provato in tutti i modi, Biden collegato da Washington e Bruce Springsteen con il suo spot di “volemose bene” ma… - assaloni : RT @MinutemanItaly: C’han provato in tutti i modi, Biden collegato da Washington e Bruce Springsteen con il suo spot di “volemose bene” ma… - ussarialati : RT @MinutemanItaly: C’han provato in tutti i modi, Biden collegato da Washington e Bruce Springsteen con il suo spot di “volemose bene” ma… - CastigamattU : RT @MinutemanItaly: C’han provato in tutti i modi, Biden collegato da Washington e Bruce Springsteen con il suo spot di “volemose bene” ma… -