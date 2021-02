“Ma quale salvatore della patria”. Cacciari apocalittico: che fine farà Draghi. Se tutto va bene, siamo rovinati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Mario Draghi non potrà mai essere il salvatore della patria". Parole di Massimo Cacciari, che in un'intervista rilasciata all'Adnkronos non ha nascosto il pessimismo riguardo al governo di “profilo alto” che sta per nascere su esplicita richiesta di Sergio Mattarella. “L'ex presidente della Bce sarà un raggio di luce? Macché, lo sarebbe una maggioranza coesa con qualche idea chiara e che avvia un processo di riforme che sono indispensabili”, ha dichiarato l'ex sindaco di Venezia, che ha poi aggiunto: “Draghi è un ‘civil servant' come lo sono stati Ciampi e Monti. farà quello che può in attesa di diventare presidente della Repubblica. Poi Caccari ha commentato le prese di posizione differenti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) "Marionon potrà mai essere il". Parole di Massimo, che in un'intervista rilasciata all'Adnkronos non ha nascosto il pessimismo riguardo al governo di “profilo alto” che sta per nascere su esplicita richiesta di Sergio Mattarella. “L'ex presidenteBce sarà un raggio di luce? Macché, lo sarebbe una maggioranza coesa con qualche idea chiara e che avvia un processo di riforme che sono indispensabili”, ha dichiarato l'ex sindaco di Venezia, che ha poi aggiunto: “è un ‘civil servant' come lo sono stati Ciampi e Monti.quello che può in attesa di diventare presidenteRepubblica. Poi Caccari ha commentato le prese di posizione differenti di Matteo Salvini e Giorgia Meloni: ...

