M5s, Di Maio: “Domani voterò convintamente sì a Draghi. Mi fido di Beppe, ci ha sempre visto più lungo di tutti noi” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Il nostro destino non è il disimpegno. È solo incidendo che si cambiano le cose, non esiste una maggioranza senza di noi. Disimpegno significa non dare una maggioranza e un governo al paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una diretta su Facebook alla vigilia delle votazioni su Rousseau con cui gli iscritti M5s sono chiamati a esprimersi sul sostegno al governo Draghi. “Noi dobbiamo partecipare a questo nuovo governo – ha aggiunto Di Maio -. Capisco che ci sono tanti dubbi, ma io mi fido di quello che abbiamo fatto insieme negli ultimi 8 anni, e mi fido di Grillo che ha sempre visto più lungo di tutti quanti noi. Io Domani voterò convintamente sì” ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Il nostro destino non è il disimpegno. È solo incidendo che si cambiano le cose, non esiste una maggioranza senza di noi. Disimpegno significa non dare una maggioranza e un governo al paese”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, in una diretta su Facebook alla vigilia delle votazioni su Rousseau con cui gli iscritti M5s sono chiamati a esprimersi sul sostegno al governo. “Noi dobbiamo partecipare a questo nuovo governo – ha aggiunto Di-. Capisco che ci sono tanti dubbi, ma io midi quello che abbiamo fatto insieme negli ultimi 8 anni, e midi Grillo che hapiùdiquanti noi. Iosì” ha ...

M5S_Europa : Nulla è stato risparmiato allo #Yemen in questi 6 anni. Aumentare gli aiuti umanitari non basta. L’Italia, grazie a… - VittorioSgarbi : Emilio Carelli: 'Luigi Di Maio è la persona più valida nel M5S”. Pensa un po’ come saranno gli altri... @stampasgarbi - petergomezblog : Di Maio: “M5s ha il dovere di ascoltare Draghi, poi decideranno i parlamentari. Capisco gli umori, ma dobbiamo esse… - EnzoDeLuca19881 : RT @fattoquotidiano: M5s, Di Maio: “Domani voterò convintamente sì a Draghi. Mi fido di Beppe, ci ha sempre visto più lungo di tutti noi” h… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: M5s, Di Maio: “Domani voterò convintamente sì a Draghi. Mi fido di Beppe, ci ha sempre visto più lungo di tutti noi” h… -