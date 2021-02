LIVE Modena-Versa Varsavia 1-0, Champions League volley in DIRETTA: Canarini sul pezzo, vogliono i quarti! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Pallonetto per la vecchia volpe Stankovic. 1-1 Si ferma sul nastro la battuta di Daniele Mazzone. 1-0 Si riparte con una gran pipe di Lavia, questo ragazzo fa ben sperare per il futuro e, perchè no, per il presente della nostra Nazionale. 25-20 Ancora un gran servizio di Karlitzek, poi ci pensa Mazzone a mettere giù una palla a filo rete! 24-20 Ace di Karlitzek, che bordata! E sono quattro set-point. 23-20 Entra Karlitzek al servizio. 23-20 Superlak sbaglia da seconda linea e grazia i Canarini, che avevano sprecato un po’ in quest’azione. 22-20 Si ferma sul nastro il servizio di Petric. 22-19 Attacco di Christenson di seconda intenzione, ma come funziona bene il sistema muro-difesa dei ragazzi di Giani. 21-19 MURO PAUROSO DI STANKOVIC SU GROBELNY! 20-19 Mani-out di Petric, che gioca ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-1 Pallonetto per la vecchia volpe Stankovic. 1-1 Si ferma sul nastro la battuta di Daniele Mazzone. 1-0 Si riparte con una gran pipe di Lavia, questo ragazzo fa ben sperare per il futuro e, perchè no, per il presente della nostra Nazionale. 25-20 Ancora un gran servizio di Karlitzek, poi ci pensa Mazzone a mettere giù una palla a filo rete! 24-20 Ace di Karlitzek, che bordata! E sono quattro set-point. 23-20 Entra Karlitzek al servizio. 23-20 Superlak sbaglia da seconda linea e grazia i, che avevano sprecato un po’ in quest’azione. 22-20 Si ferma sul nastro il servizio di Petric. 22-19 Attacco di Christenson di seconda intenzione, ma come funziona bene il sistema muro-difesa dei ragazzi di Giani. 21-19 MURO PAUROSO DI STANKOVIC SU GROBELNY! 20-19 Mani-out di Petric, che gioca ...

