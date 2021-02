LIVE Modena-Versa Varsavia 0-0, Champions League volley in DIRETTA: i Canarini vogliono i quarti! (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:11 Vi ricordiamo infatti che a passare il turno saranno le prime di ogni girone, più le tre migliori seconde, inoltre le migliori quattro prime saranno anche teste di serie. 20:08 Modena-Versa Varsavia vale i quarti di finale: la situazione nel gruppo D vede al momento in testa i Canarini con 11 punti, i polacchi sono invece secondi con 9, il Kemerovo e il Roseselare, rispettivamente terzo e quarto, sono invece fuori dai giochi. 20:05 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Versa Varsavia, quinto match della fase a gironi della Champions League di volley maschile 2020-2021. Buonasera e benvenuti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:11 Vi ricordiamo infatti che a passare il turno saranno le prime di ogni girone, più le tre migliori seconde, inoltre le migliori quattro prime saranno anche teste di serie. 20:08vale i quarti di finale: la situazione nel gruppo D vede al momento in testa icon 11 punti, i polacchi sono invece secondi con 9, il Kemerovo e il Roseselare, rispettivamente terzo e quarto, sono invece fuori dai giochi. 20:05 Buonasera e benvenuti alladi, quinto match della fase a gironi delladimaschile 2020-2021. Buonasera e benvenuti ...

