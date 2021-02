Le varianti indicano che il covid è qui per restare (ma forse come minaccia minore) (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’arrivo del vaccino ha acceso la speranza, rendendo visibile la luce fuori dal tunnel di una pandemia che ha ridisegnato le nostre vite e mietuto milioni di vittime in tutto il mondo. Ma la vittoria contro il covid sembra adesso farsi nuovamente più ardua del previsto: varianti si diffondono, tracciando una strada ancora tutta in salita. “Il virus è qui per restare e gli scienziati dovranno rimanere vigili” scrive il Washington Post in un articolo: le varianti del coronavirus possono schivare la barriera creata dai vaccini e “il mondo dovrà prepararsi alla possibilità che a lungo termine il nuovo coronavirus diventi una minaccia persistente” anche se equiparabile “all’influenza o al comune raffreddore”. In Brasile, Sud Africa e Regno Unito sono emerse varianti più aggressive, che si ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’arrivo del vaccino ha acceso la speranza, rendendo visibile la luce fuori dal tunnel di una pandemia che ha ridisegnato le nostre vite e mietuto milioni di vittime in tutto il mondo. Ma la vittoria contro ilsembra adesso farsi nuovamente più ardua del previsto:si diffondono, tracciando una strada ancora tutta in salita. “Il virus è qui pere gli scienziati dovranno rimanere vigili” scrive il Washington Post in un articolo: ledel coronavirus possono schivare la barriera creata dai vaccini e “il mondo dovrà prepararsi alla possibilità che a lungo termine il nuovo coronavirus diventi unapersistente” anche se equiparabile “all’influenza o al comune raffreddore”. In Brasile, Sud Africa e Regno Unito sono emersepiù aggressive, che si ...

RaiNews : 'I dati provenienti dal Sudafrica indicano che la variante presente in quel Paese sta causando un alto tasso di sec… - tfabiani2 : RT @HuffPostItalia: Le varianti indicano che il covid è qui per restare (ma forse come minaccia minore) - HuffPostItalia : Le varianti indicano che il covid è qui per restare (ma forse come minaccia minore) - edigram : RT @GiovaQuez: Iss su varianti Covid e monoclonali: 'Alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in s… - micheled2869 : RT @GiovaQuez: Iss su varianti Covid e monoclonali: 'Alcuni articoli preliminari indicano che alcuni anticorpi monoclonali attualmente in s… -

Ultime Notizie dalla rete : varianti indicano L'efficacia dei diversi vaccini sulle varianti del virus

In generale il vaccino Johnson & Johnson è efficace al 66%, una percentuale che cambia a seconda delle varianti considerate. Per la variante brasiliana i dati indicano che il siero taglia dell'85% i ...

Coronavirus, meno ricoveri nel Trapanese. In Sicilia la 'zona gialla' con metà dei contagi di ieri

...con i lavoratori di microbiologia per potenziare la diagnostica per la ricerca delle varianti. 'Per ... Nell'aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2 si indicano le priorità per la ...

L'efficacia dei diversi vaccini sulle varianti del virus La Repubblica Covid, che succede in Lombardia: scoperte 128 varianti del virus

È un dato sicuramente di grande attenzione e noi oggi emaniamo una circolare con cui invitiamo l'Ats ad adottare alcuni comportamenti nuovi indicati dal ministero che il 31 gennaio ha inviato una sua ...

Francesco Broccolo: “Vanno intercettate le varianti del virus”

Il virologo Francesco Broccolo mette in guardia dai rischi legati alle varianti inglese, brasiliana e sudafricana del coronavirus. “Vanno intercettate subito, altrimenti l’indice Rt aumenterà anche fa ...

In generale il vaccino Johnson & Johnson è efficace al 66%, una percentuale che cambia a seconda delleconsiderate. Per la variante brasiliana i datiche il siero taglia dell'85% i ......con i lavoratori di microbiologia per potenziare la diagnostica per la ricerca delle. 'Per ... Nell'aggiornamento del Piano nazionale vaccinazioni per SarsCov2 sile priorità per la ...È un dato sicuramente di grande attenzione e noi oggi emaniamo una circolare con cui invitiamo l'Ats ad adottare alcuni comportamenti nuovi indicati dal ministero che il 31 gennaio ha inviato una sua ...Il virologo Francesco Broccolo mette in guardia dai rischi legati alle varianti inglese, brasiliana e sudafricana del coronavirus. “Vanno intercettate subito, altrimenti l’indice Rt aumenterà anche fa ...