La lista dei duetti a Sanremo 2021 solo una fake news? Non è ufficiale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Sta circolando in rete da ormai quasi 24 ore, la lista dei duetti che dovremmo ascoltare nella terza serata del Festival di Sanremo, quella dedicata alle canzoni d'autore più belle della musica italiana. Al momento, secondo quelle che sono fonti ufficiali, si tratterebbe di una fake news, una lista che non è quella reale. La lista dei duetti è stata persino pubblicata ieri su una pagina di Wikipedia, per poi essere rimossa. Ma come saprete, sul wbe, tutto lascia una traccia e da ore questa lista di duetti, rimbalza tra un tweet e l'altro, ovunque. Amadeus nella conferenza stampa di ieri si era lamentato per la continua fuga di notizie relative al Festival, non per il lavoro fatto dai giornalisti, che giustamente ...

