Juventus-Inter, Agnelli-Conte e lo scontro allo Stadium: ecco cosa rischiano dopo la lite (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel day-after la sfida andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium, continua a tenere banco la lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte.Scintille in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra il presidente della Juventus ed il tecnico nerazzurro: le immagini televisive, infatti, hanno colto il numero uno bianconero rivolgere al triplice fischio pesanti insulti verso la panchina Interista. Ma non solo; tutto sarebbe partito dalle proteste di Antonio Conte per il penalty chiesto su Lautaro Martinez e l'ammonizione a Darmian. Proteste che non sarebbero piaciute ai bianconeri (Bonucci fra tutti). Al termine del primo tempo, dunque, dopo insulti e provocazioni provenienti dagli avversari nei suoi confronti, l'allenatore ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nel day-after la sfida andata in scena ieri sera all'Allianz, continua a tenere banco latra Andreae Antonio.Scintille in occasione della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra il presidente dellaed il tecnico nerazzurro: le immagini televisive, infatti, hanno colto il numero uno bianconero rivolgere al triplice fischio pesanti insulti verso la panchinaista. Ma non solo; tutto sarebbe partito dalle proteste di Antonioper il penalty chiesto su Lautaro Martinez e l'ammonizione a Darmian. Proteste che non sarebbero piaciute ai bianconeri (Bonucci fra tutti). Al termine del primo tempo, dunque,insulti e provocazioni provenienti dagli avversari nei suoi confronti, l'allenatore ...

juventusfc : Oggi si segnala alla Vostra cortese attenzione che la Juventus ha raggiunto la Finale di #CoppaItalia per la 20ª vo… - ZZiliani : È tutto pronto per #JuveInter di stasera. Arbitra #Mariani: 9 precedenti con la Juventus (8 volte vittoriosa), 8 co… - tancredipalmeri : Il tifosi dell’Inter che distrugge tutto dopo tre partite in tre settimane in cui l’Inter ha sempre comandato con i… - Mediagol : #Juventus-#Inter, Agnelli-Conte e lo scontro allo Stadium: ecco cosa rischiano dopo la lite - mario3476 : RT @Bea_Mary84: Nonostante tutto Antonio Conte è un uomo molto fortunato perché, da quando allena l’Inter, non abbiamo mai più avuto lo Juv… -