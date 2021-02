Investimenti immobiliari | addio a monolocali e bilocali?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Covid-19 ha messo in discussione una delle nostre maggiori certezze: il mattone. Come riportato anche sul Blog di Immobiliare.it, infatti, nel 2020 si sono bloccati gli affitti brevi e anche l’acquisto di piccoli appartamenti da mettere a reddito ha subito un brusco calo, specialmente nelle località turistiche e nelle grandi città. Che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi? Il momento delle occasioni La domanda di mono eda affittare è sempre stata così elevata che moltissime persone hanno deciso di investire i propri risparmi in appartamenti di piccole (spesso piccolissime) metrature. Del resto, tra turisti e studenti universitari fuori sede non c’era il rischio che rimanessero vuoti troppo a lungo. Poi è scoppiata l’emergenza sanitaria e i cartelli “affittasi” hanno cominciato a moltiplicarsi persino in città richiestissime come Milano. Il primo ...