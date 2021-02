Impeachment per Trump, il Senato procede: “Processo costituzionale”. Lo “sciamano di QAnon” contro The Donald: “Mi ha deluso” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La difesa sosteneva che Donald Trump non potesse affrontare un Processo per Impeachment dal momento che non è più presidente, ma il Senato, nel giorno in cui è iniziata la discussione per la sua messa in stato d’accusa, ha riconosciuto il procedimento come costituzionale, votando dunque per andare avanti con l’intera procedura. Il riconoscimento è avvenuto con 56 voti contro 44: questo significa che sei repubblicani hanno votato con i democratici per andare avanti con il Processo, dove Trump è accusato di incitamento all’insurrezione per l’assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. La seduta del Senato è stata aperta dai Dem proprio con un montaggio video del comizio di Trump avvenuto poco prima ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La difesa sosteneva chenon potesse affrontare unperdal momento che non è più presidente, ma il, nel giorno in cui è iniziata la discussione per la sua messa in stato d’accusa, ha riconosciuto il procedimento come, votando dunque per andare avanti con l’intera procedura. Il riconoscimento è avvenuto con 56 voti44: questo significa che sei repubblicani hanno votato con i democratici per andare avanti con il, doveè accusato di incitamento all’insurrezione per l’assalto al Congresso dello scorso 6 gennaio. La seduta delè stata aperta dai Dem proprio con un montaggio video del comizio diavvenuto poco prima ...

