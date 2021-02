Il problema era Conte. A Italia Viva i temi non interessano. Renzi non ha più richieste particolari da avanzare per il futuro del Paese (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tecnici o politici, con un programma insieme alla Lega o senza, a Italia Viva va bene tutto. Dei mille paletti posti a Giuseppe Conte dai Renziani non c’è più traccia. Con Mario Draghi che si appresta a insediarsi a Palazzo Chigi l’ex rottamatore Matteo Renzi non ha più richieste particolari da avanzare per il futuro del Paese. Una posizione ormai chiara e ribadita dalla delegazione di Iv al termine del secondo colloquio col premier incaricato. A rilasciare dichiarazioni alla stampa è stata Teresa Bellanova, affiancata da Davide Faraone e Maria Elena Boschi. “Abbiamo garantito il totale sostegno di Italia Viva alle scelte che il presidente vorrà portare avanti”, ha assicurato la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tecnici o politici, con un programma insieme alla Lega o senza, ava bene tutto. Dei mille paletti posti a Giuseppedaiani non c’è più traccia. Con Mario Draghi che si appresta a insediarsi a Palazzo Chigi l’ex rottamatore Matteonon ha piùdaper ildel. Una posizione ormai chiara e ribadita dalla delegazione di Iv al termine del secondo colloquio col premier incaricato. A rilasciare dichiarazioni alla stampa è stata Teresa Bellanova, affiancata da Davide Faraone e Maria Elena Boschi. “Abbiamo garantito il totale sostegno dialle scelte che il presidente vorrà portare avanti”, ha assicurato la ...

