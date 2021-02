Grande Fratello Vip, Ruta: “Ho inventato un sacco di cose per far scoppiare bombe” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La gieffina di Alfonso Signorini fa una confessione spiazzante a Dayane Mello e svela di aver raccontato una bugia spiegando il motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La gieffina di Alfonso Signorini fa una confessione spiazzante a Dayane Mello e svela di aver raccontato una bugia spiegando il motivo L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - zorlandosa : Chiediamo tutti a @carmelitadurso di smascherare lei quello che il grande fratello maschera #TZVIP #SOVIP - justlikewalls : RT @zerowidee: giuro che se dopo il 1 marzo sento ancora parlare di sto cazzo di grande fratello mi faccio rinchiudere in qualche bunker so… -