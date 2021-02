Governo Draghi: l’ok della ‘Triplice’ che chiede la Cig-Covid ed il blocco dei licenziamenti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche la ‘Triplice’ davanti alle numerose urgenze che stanno soffocando il Paese ha garantito il proprio sostegno al premier incaricato. Ma non solo, confrontandosi con Draghi, i leader di Cgil, Cisl e Uil hanno ritrovato quel sano e legittimo rapporto con il Governo che, a differenza di Renzi e Conte – che non ci pensavano nemmeno – ha dato la sua completa disponibilità per il futuro (e sul programma), ad ascoltare le esigenze delle parti sociali. Landini (Cgil): “Chiediamo lo ius soli, primo passo per una vera integrazione e inclusione” Ad impressionare Landini, Furlan e Bombardieri, la concentrazione di Draghi, attento ad ogni particolare da appuntare sulla sua agenda, rivelando al contempo poco o nulla. Nessun segno di disappunto o contrarietà (visti i temi ora più urgenti da affrontare), da parte del premier ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche ladavanti alle numerose urgenze che stanno soffocando il Paese ha garantito il proprio sostegno al premier incaricato. Ma non solo, confrontandosi con, i leader di Cgil, Cisl e Uil hanno ritrovato quel sano e legittimo rapporto con ilche, a differenza di Renzi e Conte – che non ci pensavano nemmeno – ha dato la sua completa disponibilità per il futuro (e sul programma), ad ascoltare le esigenze delle parti sociali. Landini (Cgil): “Chiediamo lo ius soli, primo passo per una vera integrazione e inclusione” Ad impressionare Landini, Furlan e Bombardieri, la concentrazione di, attento ad ogni particolare da appuntare sulla sua agenda, rivelando al contempo poco o nulla. Nessun segno di disappunto o contrarietà (visti i temi ora più urgenti da affrontare), da parte del premier ...

