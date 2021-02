Gf Vip, Giulia Salemi chiesta la squalifica immediata: quello che ha fatto è molto grave (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La vippona italo-persiana, Giulia Salemi, nella notte si è lasciata andare e ha fatto una proposta abbastanza ambigua a Pierpaolo Petrelli. La coppia formata da Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli è molto amata dal pubblico. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, invece, ci sono alcuni dubbi che aleggiano in merito alla sincerità della relazione. Addirittura, pare che l’evoluzione del rapporto tra l’italo-persiana e l’ex velino abbia portato alla rottura dell’amicizia tra l’influencer e Zorzi. La veridicità della Salemi è stata messa alla prova molto volte nel corso delle puntate. Questa volta, però, c’è un video che la incastra. Nella notte, infatti, si è avvicinata a Pierpaolo facendogli una proposta. Il web non ha preso per niente ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La vippona italo-persiana,, nella notte si è lasciata andare e hauna proposta abbastanza ambigua a Pierpaolo Petrelli. La coppia formata dae Pierpaolo Petrelli èamata dal pubblico. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, invece, ci sono alcuni dubbi che aleggiano in merito alla sincerità della relazione. Addirittura, pare che l’evoluzione del rapporto tra l’italo-persiana e l’ex velino abbia portato alla rottura dell’amicizia tra l’influencer e Zorzi. La veridicità dellaè stata messa alla provavolte nel corso delle puntate. Questa volta, però, c’è un video che la incastra. Nella notte, infatti, si è avvicinata a Pierpaolo facendogli una proposta. Il web non ha preso per niente ...

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - FlavioLapi6 : @teamsalemioff Forza Giulia ti vogliamo in Finale, ma poi volevo chiedere ma Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli son… - ggiioorrggiia_ : RT @Gaia25_f1lover: Giulia anche la scorsa volta voi ?? ??non avete visto il #TZLATESHOW ma noi il 2,7% di share lo abbiamo fatto lo stesso.… - Novella_2000 : Giulia Cavaglià ha una storia con un ex corteggiatore (ed ex fidanzato di una vippona del GF Vip) - VelvetMagIta : #GFVIP la strategia di Giulia Salemi per arrivare in finale divide il pubblico. Fan furiosi #VelvetMag -