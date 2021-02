Formula 1, tampone negativo per Gasly. Il francese torna in pista (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il pilota della AlphaTauri Pierre Gasly ha fatto finalmente sconfitto il coronavirus e ha fatto il suo ritorno in pista dopo lo stop forzato e l’isolamento. Il pilota francese nella giornata di ieri ha svolto l’allenamento al kartodromo di Dubai grazie all’aiuto dell’amico Charles Leclerc. Intanto sui profili social ha postato alcune foto della giornata seguite da un commento: “Ieri mi sono davvero divertito. È stato fantastico tornare a girare in pista, grazie Charles per avermi risolto il problema”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il pilota della AlphaTauri Pierreha fatto finalmente sconfitto il coronavirus e ha fatto il suo ritorno indopo lo stop forzato e l’isolamento. Il pilotanella giornata di ieri ha svolto l’allenamento al kartodromo di Dubai grazie all’aiuto dell’amico Charles Leclerc. Intanto sui profili social ha postato alcune foto della giornata seguite da un commento: “Ieri mi sono davvero divertito. È stato fantasticore a girare in, grazie Charles per avermi risolto il problema”. SportFace.

