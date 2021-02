Djokovic col brivido, irrompe Thiem, Serena di forza, Wawrinka e Andrescu stop (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Passaggio del turno con i brividi per Novak Djokovic che a fatica si è salvato battendo in un match molto intenso lo statunitense Frances Tiafoe per 6 - 3 6 - 7 7 - 6 6 - 3 al termine di 3 ore e mezza ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Passaggio del turno con i brividi per Novakche a fatica si è salvato battendo in un match molto intenso lo statunitense Frances Tiafoe per 6 - 3 6 - 7 7 - 6 6 - 3 al termine di 3 ore e mezza ...

EnricoBattist : Se fosse stato #Djokovic o #Nadal col cazzo che lo facevano giocare già il giorno dopo. Organizzazione da dilettanti. #Sinner #AusOpen - LucaDiegoP : @StevLova Però onestamente non vedo cosa ha in comune con Djokovic, se non altro perchè ha un servizio col quale no… -

Djokovic ha però reagito immediatamente portandosi 3 - 0 a inizio di terzo set, ma quando ha mancato due chance per salire 4 - 0, Tiafoe non l'ha più mollato un istante. Ha salvato due set point sul ...

Tennis: Sinner show a Melbourne, sale al 32mo posto nella classifica mondiale

... in contemporanea con il singolo, si è infatti cimentato nel doppio (col polacco Hubert Hurkacz) ... 12 del mondo, che da diversi giorni è a riposo, dopo il ko in Atp Cup con la Serbia di Novak Djokovic. ...

Djokovic è già tirato a lucido: ottimo esordio contro Shapovalov in ATP Cup Ubi Tennis Hotel Blue Moon Le voci parlano l’arte è invisibile

Rete Toscana Classica in collaborazione con il Gruppo di lavoro artistico del Teatro Metastasio, sperimenta da un po’ di tempo la formula del radiodramma col progetto de "L’arte invisibile", a cura di ...

Australian Open LIVE: Giorgi vince col brivido, Djokovic facile

Australian Open uomini: Tutto facile per i grandi ma l’eroe oggi si chiama Thanasi Kokkinakis. Prima giornata di gare all’Australian Open che scivola via placida fino a tarda ...

