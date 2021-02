Dalla Regione Sardegna una proposta per valorizzare le tre Città di fondazione (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CAGLIARI – Promuovere la conoscenza di una pagina di storia della Sardegna, quella che ha portato alla nascita delle Città di fondazione agli albori del ventesimo secolo. Dalle bonifiche di Arborea all’esodo giuliano-dalmata verso Fertilia, passando per la civiltà mineraria di Carbonia, nasce una proposta di legge per promuovere il recupero e la valorizzazione delle tre città dell’isola costruite durante il ventennio fascista. La norma, sottoscritta da tutte le forze di maggioranza del Consiglio regionale, è stata illustrata questa mattina in una conferenza stampa, aperta dal primo firmatario, il leghista Michele Ennas: “Abbiamo scelto di presentare questa legge nel Giorno del ricordo, perché la storia di queste città è legata anche all’esodo di tanti italiani dalla ex Jugoslavia– spiega il consigliere-. Una storia tragica, rimasta per molto tempo nascosta, per poi ritrovare la giusta collocazione nella storia”. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) CAGLIARI – Promuovere la conoscenza di una pagina di storia della Sardegna, quella che ha portato alla nascita delle Città di fondazione agli albori del ventesimo secolo. Dalle bonifiche di Arborea all’esodo giuliano-dalmata verso Fertilia, passando per la civiltà mineraria di Carbonia, nasce una proposta di legge per promuovere il recupero e la valorizzazione delle tre città dell’isola costruite durante il ventennio fascista. La norma, sottoscritta da tutte le forze di maggioranza del Consiglio regionale, è stata illustrata questa mattina in una conferenza stampa, aperta dal primo firmatario, il leghista Michele Ennas: “Abbiamo scelto di presentare questa legge nel Giorno del ricordo, perché la storia di queste città è legata anche all’esodo di tanti italiani dalla ex Jugoslavia– spiega il consigliere-. Una storia tragica, rimasta per molto tempo nascosta, per poi ritrovare la giusta collocazione nella storia”.

