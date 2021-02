Cyberpunk 2077 | un giocatore scopre due robot che giocano a carte in una stanza inaccessibile di un motel

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Anche se CD Projekt RED sta pubblicando una serie di patch dedicate alla correzione di diversi bug, uno in particolare continua ad esserci e grazie a lui si scoprono cose interessanti nel mondo di. Un utente di Reddit ha pubblicato una clip del suo tentativo riuscito di utilizzare un glitch all'interno delladel1242. Si potrebbe pensare che le aree che dovrebbero essere inaccessibili ai giocatori non presentino niente. Se l'intenzione era di non permettere mai ai giocatori di entrare in quello spazio, allora sembra inutile includere qualcosa dietro la porta. In breve, un glitch legato alla macchina consente di parcheggiare il veicolo vicino ad una porta non accessibile: una volta uscito dalla macchina V verrà catapultato dentro la. Ebbene, il ...

E uno dei due sta fumando. Anche se CD Projekt RED sta pubblicando una serie di patch dedicate alla correzione di diversi bug, uno in particolare continua ad esserci e grazie a lui si scoprono cose in ...