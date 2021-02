Basket, Stefano Tonut: “Mi dispiace non essere in nazionale. Si vede che non è sufficiente quello che ho fatto” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Stefano Tonut è il miglior marcatore italiano del campionato ed uno dei leader dell’Umana Reyer Venezia, che questa settimana difenderà il titolo vinto lo scorso anno nelle Final Eight di Coppa Italia. Tonut è stato intervista dalla Gazzetta dello Sport, dove ha mostrato tutto il suo dispiacere per non essere stato ancora convocato da Meo Sacchetti per gli impegni dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei: “Mi dispiace non esserci. Sfrutterò qualsiasi occasione per migliorare e guadagnarmi la chiamata. Si vede che finora non è stato sufficiente quello che ho fatto. Spero di meritarmi un posto per il preolimpico”. Venezia affronterà subito nei quarti di finale la Virtus Bologna, nella riproposizione della sfida ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)è il miglior marcatore italiano del campionato ed uno dei leader dell’Umana Reyer Venezia, che questa settimana difenderà il titolo vinto lo scorso anno nelle Final Eight di Coppa Italia.è stato intervista dalla Gazzetta dello Sport, dove ha mostrato tutto il suore per nonstato ancora convocato da Meo Sacchetti per gli impegni dell’Italia nelle Qualificazioni agli Europei: “Minon esserci. Sfrutterò qualsiasi occasione per migliorare e guadagnarmi la chiamata. Siche finora non è statoche ho. Spero di meritarmi un posto per il preolimpico”. Venezia affronterà subito nei quarti di finale la Virtus Bologna, nella riproposizione della sfida ...

Stefano_Steve85 : @ClaudioGa8 @MatteoSoragna Ma cosa c'entra? ?? io valuto questa azione e questa scelta, ed è orrenda! Non penso ci s… - ClaudioGa8 : @Stefano_Steve85 @MatteoSoragna Negli ultimi 3 minuti di Jazz-Bulls del secondo 3peat c'è solo MJ con la palla. Era… - Stefano_Steve85 : @ClaudioGa8 @MatteoSoragna il problema è che se la palla i tuoi compagni ce lhanno poco in mano difficile che entri… - hack_stefano : RT @Tg3web: Fu un errore del pilota la causa dell'incidente di elicottero in cui, il 26 gennaio del 2020, morirono la star del basket Kobe… - CentotrentunoC : BASKET ?? #LBAF8 Il commento del presidente Stefano Sardara sulle #FinalEight di Milano -