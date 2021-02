Australian Open | Errani al terzo turno Eliminata Camila Giorgi Nessun problema per Djokovic

Eurosport_IT : BRAVISSIMA SARA ERRANI ???????? Superata in due set un'acciaccata Venus Wiliams, l'azzurra vola al terzo turno dell'Au… - SkySport : Australian Open, i risultati degli italiani: Errani batte Venus Williams, è al 3° turno - GiammiMarchini : #Kyrgios oggi ci ha ricordato l'importanza del pubblico nello sport, ma anche l'importanza di Kyrgios per lo sport.… - giulio_galli : RT @Eurosport_IT: CHE MATCH! ?????? Nick Kyrgios sembrava ormai a un passo dall'eliminazione ma l'australiano ribalta Ugo Humbert e conquista… - IlModeratoreWeb : Il mondo del Tennis sotto shock: Maria Sharapova trovata positiva ai test antidoping agli ultimi Australian Open. L… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Esordio positivo per Sara Errani aglidi tennis, in corso a Melbourne. La 33enne romagnola nella notte italiana ha battuto per 6 - 1 6 - 0 Venus Williams, la 40enne sorella di Serena, ex n. 5 del mondo. L'azzurra, ...Ma questo suo primo turno aglisegna invece un record: il tennista spagnolo è alla sua 75esima partecipazione consecutiva in torneo del Grande Slam. Lopez non ne salta uno dal 2002. ...Matteo Berrettini tornerà in campo domani per il secondo turno degli Australian Open 2021. La testa di serie n.9 del torneo affronterà il ceco Tomas Machac (20 anni, n. 199) e parte coi favori del pro ...Matteo Berrettini ha vinto e convinto all'esordio degli Australian Open 2021 contro Kevin Anderson. Un successo in tre set contro il gigante sudafricano, in un primo turno che nascondeva molte insidie ...