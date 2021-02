Atletica | Gianmarco Tamberi punta in alto | “Agli Europei indoor per l’oro | 2 32 non mi basta”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)mostra tutta la sua ambizione e la sua carica dopo i primi impegni stagionali. Il saltatore azzurro infatti non si è nascosto ai microfoni diTv dopo il 2.32 di inizio stagione che al momento significa miglior prestazione mondiale stagionale. “So di poter fare meglio, 2.32 non mianche perchè molti big non hanno ancora gareggiato – spiega– Fa piacere avere la migliore prestazione e fisicamente sto molto bene, ma dal punto di vista tecnico c’è da lavorare molto soprattutto per avere maggiore verticalizzazione quando le misure aumentano.” “Sono tornato ad allenarmi con costanza, cercando le sensazioni della gara e per questo sulla tecnica c’è da lavorare molto – ha approfondito l’azzurro – Devo ringraziare molte persone se sono in crescita dopo un anno pieno di ...

Parola del campione europeo indoor del salto in alto Tamberi, ospite della puntata settimanale del talk di TV per tracciare un primissimo bilancio dopo il mini - ciclo di tre gare ... (ANSA) - ROMA, 10 FEB - "Non mi accontento, queste misure mi stanno strette". Un Tamberi che si accontenta non è Tamberi: "Essere in questo momento il primo al mondo mi fa piacere, ma non mi basta 2,32 perché in molti non hanno ancora gareggiato"