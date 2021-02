Vaccini Covid, Pregliasco: “Si stanno creando tifoserie esagerate”, il punto su Astrazeneca (Di martedì 9 febbraio 2021) Sui Vaccini contro il Covid “si stanno creando tifoserie esagerate. Astrazeneca meno efficace di Pfizer e Moderna solo per le forme più banali, sulla riduzione degli effetti più pesanti i dati sono comparati. Ad oggi è fondamentale vaccinarsi con i Vaccini che ci sono il più velocemente possibile. Io credo che sarà destino fare una dose di richiamo fra 6 mesi come per l’influenza”. Così oggi il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Sui Vaccini contro il Covid c’è una infodemia” “Si stanno evidenziando tifoserie esagerate”, ha affermato Pregliasco alla radio ... Leggi su urbanpost (Di martedì 9 febbraio 2021) Suicontro il“simeno efficace di Pfizer e Moderna solo per le forme più banali, sulla riduzione degli effetti più pesanti i dati sono comparati. Ad oggi è fondamentale vaccinarsi con iche ci sono il più velocemente possibile. Io credo che sarà destino fare una dose di richiamo fra 6 mesi come per l’influenza”. Così oggi il virologo Fabrizio, direttore sanitario IRCCS Galeazzi di Milano ai microfoni di Radio Cusano Campus. “Suicontro ilc’è una infodemia” “Sievidenziando”, ha affermatoalla radio ...

