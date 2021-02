Tragedia sulla Tiburtina: 37enne ucciso da due auto, stava attraversando per comprare le sigarette (Di martedì 9 febbraio 2021) Era sceso dall’auto per comprare le sigarette, doveva solo attraversare la strada: purtroppo quei pochi metri si sono rivelati fatali. Un 37enne di Bracciano è deceduto nella tarda serata di ieri dopo esser stato travolto prima da un auto che arrivava nella sua stessa direzione e poi da un’altra che sopraggiungeva dal lato opposto. Purtroppo per il 37enne, dopo due urti del genere, non c’è stato nulla da fare: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tivoli ma è morto poco dopo. Leggi anche: Roma. Passa con il rosso sulla Nomentana e viene preso in pieno: morto il 25enne Luis Andriu Figueroa Il luogo esatto dell’incidente è via Tiburtina, civico 335, siamo in zona Tivoli Terme. I Carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti a ricostruire la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 9 febbraio 2021) Era sceso dall’perle, doveva solo attraversare la strada: purtroppo quei pochi metri si sono rivelati fatali. Undi Bracciano è deceduto nella tarda serata di ieri dopo esser stato travolto prima da unche arrivava nella sua stessa direzione e poi da un’altra che sopraggiungeva dal lato opposto. Purtroppo per il, dopo due urti del genere, non c’è stato nulla da fare: è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Tivoli ma è morto poco dopo. Leggi anche: Roma. Passa con il rossoNomentana e viene preso in pieno: morto il 25enne Luis Andriu Figueroa Il luogo esatto dell’incidente è via, civico 335, siamo in zona Tivoli Terme. I Carabinieri, giunti sul posto, sono riusciti a ricostruire la ...

