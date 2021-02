Total | in 2020 rosso di 7 | 2 mld di dollari | diventerà ' TotalEnergies'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 9 febbraio 2021) Parigi, 9 feb. (Adnkronos) -ha registrato neluna perdita netta di 7,2 miliardi di, in forte calo rispetto all'utile netto di 11,267 mld diregistrato nel 2019. Lo rende noto il gruppo petrolifero francese in un comunicato annunciando che proporrà agli azionisti del gruppo un cambiamento del nome del gruppo in 'Energies' per meglio riflettere la transizione energetica. "Per segnare la trasformazione del gruppo in corso, il gruppo proporrà ai suoi azionisti nel corso dell'Assemblea di cambiare nome inEnergies. Gli azionisti potranno così avere l'opportunità di approvare la strategia del gruppo che punta alla transizione energetica", sottolinea il Ceo di, Patrick Pouyanné.mantiene la sua politica dei ...